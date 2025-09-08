Israele-Italia, a Debrecen sfida decisiva per il Mondiale

A Debrecen l’Italia affronta Israele in una sfida decisiva per il girone di qualificazione ai Mondiali del 2026. Dopo il ko con la Norvegia e i successi su Moldavia e Estonia, gli Azzurri devono vincere per agganciare il secondo posto e restare in corsa. Gattuso chiede continuità e intensità: "Questa voglia e questo entusiasmo devono durare almeno fino a giugno". La gara si gioca in un clima reso ancor più difficile dal conflitto in corso: "Fa male vedere persone e bambini che perdono la vita, ci sono tanto rispetto e tanto dolore per i morti", ha detto il ct. L’allenatore conferma il doppio centravanti con Retegui e Kean nel 4-3-3, cercando gol e solidità. Israele non va sottovalutato: squadra di qualità con Gloukh e Solomon. I precedenti sorridono all’Italia, con sei successi e un pareggio, ma stavolta non ci sono margini d’errore. "Loro sono forti e hanno qualità – avverte Gattuso – servirà furore".