Jankto lascia il calcio: “Il punto chiave è mio figlio”

Il centrocampista ex Udinese, Samp e Cagliari si ritira dopo un grave infortunio e annuncia la sua decisione sui social

Matteo Curreri 21 agosto - 14:16

Jakub Jankto ha deciso di mettere la parola fine alla sua carriera da calciatore. Il centrocampista, che in Italia ha vestito le maglie di Ascoli, Udinese, Sampdoria e, negli ultimi due anni, del Cagliari, era salito alla ribalta internazionale per essere stato il primo giocatore di una nazionale maggiore maschile in attività ad aver fatto coming out sulla propria omosessualità.

L’annuncio è arrivato tramite una storia su Instagram: "Ho ricevuto tanti messaggi per sapere se continuo nella carriera calcistica. Purtroppo la risposta è no. Il motivo è semplice: ho subito un infortunio molto grave (legamento della caviglia completamente leso). Stavo cercando di superarlo per affrontare la stagione".

Una scelta dettata non solo dalle difficoltà fisiche, ma anche dal desiderio di stare più vicino al figlio David, di quasi sei anni, nato dalla relazione con la modella Marketa Ottomanska: "Il punto chiave è mio figlio, voglio stare più tempo con lui, ecco perché ho deciso di trasferirmi a Praga. Grazie a tutte le persone che mi hanno sostenuto". Il futuro di Jankto sarà comunque nel calcio: inizierà infatti una nuova avventura nel settore giovanile del Dukla Praga, dove lavorerà come tecnico dell’Under 17.