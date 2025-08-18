Lassana Diarra sfida la Fifa: chiesti 65 milioni di risarcimento

Lassana Diarra ha chiesto un risarcimento di 65 milioni di euro lordi (35 netti) alla Fifa, a quasi un anno dalla sentenza della Corte di Giustizia Ue che aveva stabilito come alcune norme della confederazione fossero contrarie al diritto europeo, ostacolando la libera circolazione dei calciatori. L’ex centrocampista francese, nel 2014, aveva rescisso il contratto con la Lokomotiv Mosca per trasferirsi allo Charleroi, ma fu condannato a versare 10,5 milioni al club russo per “assenza di giusta causa”. Ora, con il sostegno della Fifpro, si è rivolto ai tribunali belgi dopo il fallimento dei tentativi di accordo con la Fifa. "Combatto questa battaglia da oltre 11 anni – ha detto – non solo per me, ma per i giovani calciatori che non hanno i mezzi per affrontare un colosso del genere".