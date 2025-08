Luiso: “Il Toro di Sora? Ecco perché…”

Tra le tante tappe del suo viaggio calcistico, c'è stato anche un breve passaggio al Torino. Un’esperienza fugace ma significativa, da cui è nato il soprannome “Il Toro di Sora”, come ha raccontato lui stesso in un’intervista a Sky Sport:

“Molti pensavano fosse per il mio modo aggressivo di giocare. In realtà era molto più semplice: venivo da Sora e giocavo nel Toro. Il soprannome è nato così”.

Luiso, una breve parentesi in granata

Luiso al Torino resta una meteora. Arrivato nell’estate del 1994, segna diversi gol nel precampionato sotto la guida di Rosario Rampanti. “Il mister mi chiede sempre di buttarla dentro e io faccio il possibile – diceva allora –. Rampanti è insoddisfatto? Lo renderò felice più avanti”. Ma Rampanti viene esonerato già l’11 settembre, e una settimana dopo Luiso fa il suo esordio in Serie A nella sfida casalinga contro il Padova. Gioca appena dieci minuti e da lì in poi non trova più spazio. Chiuderà l’esperienza granata con un solo gol, segnato in Coppa Italia contro il Monza. Guardando al presente, Luiso non nasconde un pizzico di rimpianto per ciò che poteva essere: