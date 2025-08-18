Napoli, Lukaku: lesione al retto femorale, si teme lungo stop

Brutte notizie per il Napoli di Antonio Conte . L’allenatore azzurro dovrà rinunciare a Romelu Lukaku per un periodo molto lungo. L’attaccante belga, uscito anzitempo nell’amichevole contro l’Olympiacos, si è sottoposto a esami che hanno evidenziato una lesione di alto grado al retto femorale della coscia sinistra .

Nelle prossime settimane saranno necessari ulteriori accertamenti per stabilire i tempi di recupero e valutare se proseguire con la terapia conservativa o ricorrere a un intervento chirurgico. Non è escluso, però, che sul lungo periodo entrambe le strade possano rendersi necessarie. Con ogni probabilità salterà anche la gara del 19 ottobre contro il Torino. Una perdita pesantissima per il progetto tecnico di Conte, che potrebbe ora spingere la società a tornare sul mercato per individuare un sostituto all’altezza.

"In seguito all'infortunio rimediato nel match contro l'Olympiacos, Romelu Lukaku si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica".