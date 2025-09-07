tor altre news Volley, Italia campione del mondo: non accadeva da 23 anni

Volley, Italia campione del mondo: non accadeva da 23 anni

Volley, Italia campione del mondo: non accadeva da 23 anni - immagine 1
Le Azzurre di Velasco battono la Turchia 3-2 in finale e chiudono un ciclo d’oro dopo Olimpiadi e Nations League
Matteo Curreri

Un sogno che diventa realtà: l’Italia del volley femminile è campione del mondo. Ventitré anni dopo Berlino 2002, le Azzurre tornano sul tetto del mondo battendo la Turchia 3-2 in una finale che resterà nella memoria. Un match durissimo, con un secondo set di pura sofferenza, vinto stringendo i denti fino alla fine. La squadra di Julio Velasco corona così un percorso perfetto, dopo aver superato Slovacchia, Cuba, Belgio, Germania, Polonia e il Brasile in semifinale. Per le Azzurre del volley è il quarto trionfo consecutivo, dopo due Nations League e lo storico oro olimpico a Parigi. Un’impresa che riporta in alto il tricolore e che coincide con l’addio di Monica De Gennaro, capace di salutare la Nazionale con il titolo iridato.

