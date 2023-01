Calciomercato Torino: a centrocampo il sogno è Ilic, ma la pista è complicata

Juric apprezza Ilic, i due si conoscono dai tempi di Verona. Il serbo però potrebbe costare tanto e per questo al momento è definibile solamente un sogno

Roberto Ugliono

A volte si sa i sogni diventano reali. Prima che si concretizzino, però, ce n'è di strada. La premessa è doverosa in questo caso. Il Torino pensa a Ivan Ilic del Verona come rinforzo a centrocampo, ma al momento rimane una pista molto complicata. Il serbo costa tanto, visto che gli scaligeri avevano investito in modo importante in passato. Eppure la possibilità di vederla in granata non è figlia di un delirio onirico, ma qualcosa c'è.

Calciomercato Torino, il sogno in mediana è Ilic — Innanzitutto c'è l'interesse dei granata e (ovviamente) di Ivan Juric. Proprio l'allenatore croato era stato fondamentale per la crescita del centrocampista ex Manchester City. Ilic con Juric era cresciuto a dismisura, diventando uno dei pilastri del Verona che aveva sorpresa l'Italia da neopromossa. Ora le loro strade potrebbero anche ricongiungersi. Il Toro è alla ricerca di un centrocampista mancino e questo non è un mistero. Lo stesso allenatore croato l'ha confermato in conferenza stampa. Ilic - dopo essersi fermato per infortunio - non ha più giocato da titolare. Con l'arrivo di Bocchetti ha collezionato tre panchine e una sola presenza (da subentrante contro il Toro appunto). Lo stesso ragazzo vorrà capire quali siano le priorità del neo allenatore e chissà che non possano aprirsi scenari interessanti per i granata.

L'affare rimane comunque complicato. L'esborso per assicurarsi Ilic dovrebbe essere importante (in estate il Verona aveva rifiutato una cifra superiore ai 10 milioni di euro) e quindi viene da supporre che i granata potrebbero intervenire solamente dovesse abbassarsi la valutazione o se dovesse cambiare qualcosa in casa Toro. Da tempo tiene banco la situazione Lukic, quindi non sarebbe da escludere che l'inserimento per Ilic sia un modo per iniziare a guardare al futuro in caso di separazione con l'attuale 10 granata. La situazione è sicuramente in divenire, la certezza è che i granata sognano Ilic. Non è un sogno di una notte di mezza estate, fa freddo e il tempo è poco. Per questo per farlo diventare concreto servirà agire quanto più velocemente possibile.