Toro News
Foto di Roberto Ugliono

Roberto Ugliono

Caporedattore settore giovanile

In Toro News dal 2018, si occupa di settore giovanile, curioso di scoprire chi un giorno potrà giocare in prima squadra

WhatsApp Image 2025-06-20 at 23.11.11

Il prossimo Scudetto sia il Robaldo

R. Ugliono

Le vittorie di Under 17 e Under 18 devono essere un incentivo per finire i lavori e dare alle giovanili una casa