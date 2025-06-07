Roberto Ugliono

Torino, Asllani verso una maglia da titolare contro la Fiorentina
L'albanese sta bene fisicamente e il Toro ha bisogno della sua qualità in mezzo al campo
L'albanese sta bene fisicamente e il Toro ha bisogno della sua qualità in mezzo al campo
L'Under 15 e l'Under 16 hanno inaugurato la nuova struttura, che sarà il punto di partenza di una nuova era
Stesso modulo, come un anno fa: l'obiettivo è rendere più semplice l'approdo tra i grandi dei giovani
Tra volti nuovi e vecchie conoscenze: lo zoccolo è l'Under 18 campione d'Italia che ora proverà a vincere il Memorial per la terza volta consecutiva, cosa che non è riuscita a nessuno fin qui
Gli ultimi 32 gol li ha segnati dentro l'area di rigore e la Lazio di Baroni è stata tra le migliori in Serie A proprio per tocchi dentro l'area
La sospensione per un caso controverso, poi il riscatto sul campo: la storia di Aboukhlal
La traversa su punizione, le panchine, gli errori e la crescita, fino alla plusvalenza: la storia di Vanja in granata
Quando i due presidenti si ritrovano allo stesso tavolo a trattare la storia insegna che la questione può durare anche per tutta la sessione di mercato
Al momento è l’unica soluzione offensiva per Baroni, con il ritorno di Zapata si giocherà il posto con il colombiano
A destra difficilmente arriveranno altri terzini e lui ora deve dimostrare di poter giocare in Serie A
La rosa è lontana dall'essere completa, i giovani hanno la chance di conquistarsi le attenzioni di Baroni
Ogni step di crescita sarà sinonimo di avvicinamento al campo principale, dove giocheranno Primavera e Under 18
Dalle delusioni come mediano alla rinascita come difensore centrale: l'irlandese è stato uno dei migliori dell'ultima Primavera
La società dovrà risolvere le questioni in uscita per dare a Baroni la possibilità di lavorare con la rosa che avrà a disposizione per tutta la stagione
L'obiettivo è di blindare i due contratti, così da guardare al futuro e alla crescita dei due ragazzi
L'annata 2007 è reduce dallo Scudetto Under 18 e ha diversi profili interessanti che hanno già fatto bene con Fioratti
I granata costruiranno una difesa con quattro profili più Schuurs, il cui recupero è fondamentale
Il club tedesco è stato il primo a contattare la società serba, ma ora si è inserito anche il Toro
I due hanno grande feeling e se il Pisa non fa passi avanti concreti allora la Cremonese potrebbe essere la destinazione del paraguaiano
Con lui i granata hanno allargato gli orizzonti dello scouting che è arrivato fino alle Isole Far Oer, senza dimenticarsi del territorio
Le vittorie di Under 17 e Under 18 devono essere un incentivo per finire i lavori e dare alle giovanili una casa
I voti e il commento dei giocatori granata dopo la finale vinta contro il Milan
Dopo 45 anni il Torino è campione d'Italia nella categoria Under 17: il trionfa arriva dopo una finale sofferta contro un Milan in 10 per larghi tratti
Vincere la Coppa Italia sarebbe chiedere tanto a questo Toro, ma provare a giocarsi una semifinale come l'Empoli no
Nonno Giorgio fu capitano della nazionale di tennis nella Coppa Davis, il fratello maggiore Tommaso è vicecampione del mondo di beach soccer
Una difesa da rifare, così come il pacchetto degli esterni e la lista non finisce qui
Tante parate belle e decisive contro la Roma: il portierino granata ora sogna un posto in Primavera
La squadra di Vegliato vince lo scudetto e prepara alcuni talenti per la formazione di Fioratti
Oggi la finale con l'Under 18 per diventare campione d'Italia e in estate il ritiro con la prima squadra: Cacciamani dopo l'esordio in Serie A può sognare rimanendo umile
Altro tema rilevante è il derby all'ultima giornata: se in ballo ci fossero obiettivi...