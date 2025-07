Torino, chi è Mullen: l’inizio deludente e la svolta da difensore in Primavera

From zero to hero nel giro di pochi mesi. La trasformazione di Senan Mullen nel giro di pochi mesi gli ha cambiato il suo percorso al Torino. Non un fenomeno, non spicca per qualità tecniche eccelese, ma con il lavoro ha imparato ed è cresciuto. I miglioramenti gli hanno reso possibile di passare dall'essere una riserva a un titolare inamovibile in Primavera, per farlo è stato decisivo il cambio ruolo. Al suo arrivo in granata il ragazzo era un centrocampista centrale, ma le volte che era subentrato aveva spesso deluso. Poi la scorsa estate il passaggio a difensore nel pacchetto a 3 come braccetto. Scelta azzeccata. Nell'ultima annata della Primavera è stato molto tra i migliori, quasi nessuno ha avuto la sua stessa continuità di rendimento.