Torino, ci sarà ancora continuità di modulo tra prima squadra e Primavera

Stesso modulo, come un anno fa: l'obiettivo è rendere più semplice l'approdo tra i grandi dei giovani

I giovani hanno bisogno di lavorare per arrivare in Serie A, vero. Il Toro però per aiutare il passaggio tra i grandi continuerà a provare a metterli nelle condizioni migliori per provare a fare il grande salto. Anche questa stagione, infatti, è iniziata all'insegna della continuità di modulo tra prima squadra e Primavera. Si vedrà col tempo se il 4-2-3-1 di Baroni e quello di Fioratti avranno anche concetti tattici simili, ma non è da escludere che possano averli. Ciò che conta in questo momento è che la veste è la stessa. Il tecnico della Primavera, d'altronde, aveva già lavorato la passata stagione con questo modulo sia in Under 18 sia in Primavera e dunque può dare anche continuità alle annate seguite.

Torino: la Primavera ancora come la prima squadra — Gli esordi di Perciun e Cacciamani della passata stagione non sono un caso, ma figlio di una volontà fin qui condivisa: far crescere i propri ragazzi e provare a portarli quanto prima in Serie A. Diventare professionisti d'altronde è un percorso molto lungo e complicato, ma iniziare bene ed essere nelle condizioni di poter vivere con meno difficoltà possibili gli esordi è già qualcosa. Per questo quanto visto nella semifinale del Memorial Mamma e Papà Cairo è una buona conferma di quanto già pregustato nelle amichevoli precampionato. La continuità rispetto al passato è la scelta più giusta, anche se la più attesa.

Adesso la Primavera dovrà solamente provare a vincere la finale del Memorial per chiudere in bellezza la preparazione per la stagione. Nessuna squadra ha mai vinto 3 edizioni consecutive e sarebbe comunque un orgoglio per i ragazzi di Fioratti, poi però si dovrà fare sul serio. Negli anni passati la vittoria del Memorial Mamma e Papà Cairo non è stata garanzia di una stagione di successi. Per questo partire bene dev'essere un boost e non una medaglietta da appuntarsi e basta.