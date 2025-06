Torino, se arriva Ismajli come cambia la difesa? Molto dipenderà da Coco

I granata costruiranno una difesa con quattro profili più Schuurs, il cui recupero è fondamentale

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile 30 giugno 2025 (modifica il 30 giugno 2025 | 06:22)

Ardian Ismajli arriverà a prescindere dalla partenza di Saul Coco. In difesa dunque le operazioni future dipenderanno dalla permanenza o meno del centrale equatoguineano. La certezza è che il Torino chiuderà per il difensore albanese dell'Empoli a prescindere dalle uscite. Lui è l'innesto per rinforzare numericamente il reparto difensivo, se poi darà anche più solidità questo lo potrà dire solamente il campo. Ora rimane da capire come cambierà il pacchetto difensivo. Le certezze sono due: Walukiewicz e Maripàn rimaranno a meno che nel mercato non ci siano stravolgimenti inaspettati.

Torino, con l'arrivo di Ismajli come cambia la difesa? — Il dubbio dunque riguarda principalmente Saul Coco. In caso di permanenza non c'è da aspettarsi altri rinforzi nel pacchetto di difensori centrali, perché numericamente il Toro sarebbe al completo con 4 profili ai quali va poi aggiunto Schuurs. A proposito dell'olandese. I granata costruiranno la difesa a prescindere dal centrale di rientro da praticamente due anni ai box, perché avrà bisogno di tempo per rientrare a pieno regime e in questo momento non dà garanzie di continuità. Per questo motivo il pacchetto di centrali sarà un quattro più uno, dove l'uno è chiaramente Schuurs.

Adesso non rimane che attendere l'ufficializzazione dell'arrivo di Ismajli e poi non rimarrà che comprendere quali saranno gli sviluppi sulla questione Coco. L'equatoguineano al momento non sembra gradire la destinazione qatariota, ma non è da escludere che possa partire per fare cassa. Dovesse partire, allora, il toro investirà su un altro profilo. Da capire su che tipo di giocatore virerà il club, tenendo conto che in rosa ci sarà anche Schuurs. Se l'olandese dovesse recuperare nel migliore dei modi, allora, i granata avrebbero già un titolare in casa. La certezza è che quello dei difensori centrali, al momento, è il pacchetto più completo. Basti pensare alla totale assenza di esterni offensivi (fatta eccezione per i giovani e per Lazaro, che rimane un profilo adattato) e alla necessità di rinforzare i terzini (in particolare sulla destra).