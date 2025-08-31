Torino, Asllani verso una maglia da titolare contro la Fiorentina

Tra aria di derby e voglia di tornare protagonista. Contro la Fiorentina dovrebbe essere il giorno della prima in granata da titolare per Kristjan Asllani. Nonostante le buone prove fornite fin qui da Emirhan Ilkhan, il regista ex Inter ed Empoli è stato preso per tenere le redini del gioco della squadra di Marco Baroni e per questo contro la Viola dovrebbe arrivare l'esordio da titolare. Lo farà davanti al suo nuovo pubblico e in un momento particolare, un momento in cui i granata hanno evidenziato difficoltà nell'uscita dal basso, per questo la sua qualità servirà come il pane al Torino.

Torino, Asllani è pronto per l'esordio

Un esordio che sarebbe potuto anche arrivare nella sua Milano contro la sua Inter, ma rimandato. Forse un tacito accordo o forse chissà, fatto sta che l'ufficializzazione era arrivata troppo tardi per poterlo convocare. Ora Asllani è pronto a prendersi la maglia da titolare. Lui è arrivato in buone condizioni in granata avendo fatto tutto il precampionato con l'Inter senza alcun intoppo e quindi dal punto di vista fisico è abile e arruolabile, pronto a giocare i 90 minuti. In settimana ha potuto lavorare con la squadra ed entrare ancora di più nei meccanismi di Baroni. Ed è proprio questo forse l'unico motivo per cui potrebbe non scendere in campo dal primo minuto. Dopo a mala pena 5 giorni di allenamenti in granata forse non è ancora del tutto a conoscenza di idee e movimenti che la squadra deve fare, ma allo stesso tempo è vero che il gruppo ha appena iniziato il suo cammino con il nuovo allenatore e tutti devono ancora entrare a pieno negli schemi di Baroni.