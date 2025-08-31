Torino, Asllani verso una maglia da titolare contro la Fiorentina

Contro la Viola, quindi, c'è da aspettarsi la presenza di Asllani dal primo minuto. Una sfida comunque particolare per lui. Dal 2012 al 2022 ha vestito la maglia dell'Empoli e per lui la partita contro la Fiorentina ha il sapore del derby. Ora è chiaramente una sfida differente. Il gemellaggio lega le due squadre, ma per lui probabilmente è rimasta una delle partite più sentite. D'altronde a scoprirlo era stato l'Empoli, che l'aveva portato a due passi da Firenze, lui che viveva a Buti, un piccolo paese nel pisano. Una storia toscana, che da oggi diventerà piemontese. Un nuovo capitolo è pronto a iniziare.
