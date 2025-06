Under 17, le pagelle di Milan-Torino 3-5 d.c.r.: Cereser eroe dello Scudetto

I voti e il commento dei giocatori granata dopo la finale vinta contro il Milan

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile 20 giugno 2025 (modifica il 20 giugno 2025 | 23:00)

La super parata in avvio di finale, il rigore respinto a Borsani: lo Scudetto Under 17 del Torino non può che portare il nome di Cereser, eroe assoluto dei granata campioni d'Italia per la prima volta dopo 45 anni e per la sesta nella loro storia.

CERESER 10: All'8' è subito protagonista con una super parata su Lontani. È il preludio di una partita in cui è grande protagonista con interventi decisivi. Il rigore parato a Borsani è la ciliegina sulla torta di una partita perfetta.

CEKREZI 6: Bella la sfida con Lontani, che lo punta spesso e lo mette più volte in difficoltà. Qualche errore di troppo, anche se va detto è stato il giocatore più sollecitato dai rossoneri. (84' MORETTI 6: Entra bene, si prende pochi rischi e prova a spingere quando può).

CANTARELLA 7: Diverse chiusure molto importanti nel primo tempo, dimostrando di avere buone letture difensive. Quando esce Lontani non sbaglia neanche un pallone.

CARRASCOSA 7: Tambureggiante nei primi minuti in area di rigore quando si ritrova più volte a respingere le iniziative rossonere. Più in difficoltà quando si tratta di costruire. Tanti i palloni gettati, anche se parte delle colpe va ai compagni che non si fanno vedere molto. Dal punto di vista tecnico la giocata più bella è il lancio per Ballanti al 109'.

GORI 6: Qualche difficoltà in avvio di partita c'è, forse questione di tensione. Il Milan comunque dal suo lato spinge meno e lui gioca una partita ordinata. (66' BIANCHI 6: Rispetto a Gori ha più spazio per spingere sulla corsia e si fa vedere anche in area di rigore per far valere i suoi centimetri.).

PENKOV 5.5: Fatica a mettersi in mostra e si vede poco. Fa tanto lavoro sporco per provare a chiudere le sortite dei rossoneri. (74' LEBRINO 6: Non entra male, mette anche palloni interessanti in area di rigore, ma nel primo tempo supplementare cede alle provocazion i avversarie e rischia di lasciare il Toro in 10. (106' MUKERJEE sv).

AMISANO 5.5: Fatica a prendere le redini del gioco in avvio di partita, il Milan fa grande densità in mezzo al campo e lui non trova le giuste linee di passaggio. Va sottolineato come fino all'ultimo abbia dato tutto in campo.

BALLANTI 5.5: Viene fuori alla distanza e nei tempi supplementari fa vedere le giocate migliori. Nel finale scivola sul più bello dopo un ottimo lancio di Carrascosa. Finisce stremato con i crampi, stringendo i denti per non lasciare il Toro in 10.

SHEJI 5.5: Prova ad accendersi, ma il Milan lo chiude molto bene. L'unico tentativo degno di nota rimane il corner battuto direttamente in porta. (46' LUONGO 6: Che sia un ragazzo con grandi qualità si vede. Prova il dribling più volte, ma non sempre gli riesce. Deve imparare a toccare meno la palla per essere più determinante. Suo il rigore decisivo per lo Scudetto: segna con il cucchiaio rispondendo allo stesso gesto tecnico di poco prima di Pisati).

REYNHEIM 6: Fatica molto a trovare spazi e a vincere i duelli con la difesa rossonera. Spesso però è anche abbandonato a se stesso. L'unico rimpianto è il super intervento di Pittarella che gli nega la gioia del gol. (66' FALASCA 6: Davanti mette tanta fisicità, ma come per Reynheim ha pochissime chance per incidere. Le occasioni che ha sono complicate).

ODENDO 5.5: Si vede poco in avanti. Prova a lavorare spalle alla porta e far valere il fisico, ma va in difficoltà contro la pressione rossonera. (46' BONACINA 6.5: Entra bene in campo creando più situazioni interessanti. Grazie a un suo spunto arriva il rosso a Vechiu che lascia in 10 il Milan.

ALL. REBUFFI 6.5: L'idea di non rischiare subito i top paga alla lunga. Molti suoi ragazzi sono stanchi e per questo motivo ha preferito risparmiare all'inizio Luongo e Falasca. Il suo Toro ha animo, voglia e grinta: il Milan ha messo in mostra più qualità, ma lo spirito dei suoi ragazzi ha regalato lo Scudetto ai granata. Complimenti a lui e a tutti i suoi ragazzi.