Torino, il Robaldo e una struttura studiata per incentivare la crescita

Ogni step di crescita sarà sinonimo di avvicinamento al campo principale, dove giocheranno Primavera e Under 18

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile 11 luglio 2025 (modifica il 11 luglio 2025 | 21:01)

La Masia del Barcellona, il De Toekomst dell'Ajax e La Fabrica del Real Madrid. Tre strutture con la stessa idea di base: suddividere i campi in modo tale che ogni passaggio di categoria possa sembrare un passo verso la crescita per diventare professionista. L'idea del Robaldo si ispira a questi modelli. Ogni campo sarà dedicato a specifiche annate, fino al campo principale dove giocherà le sue partite la Primavera. Dall'Under 13 in avanti si divideranno su 4 rettangoli di gioco differenti, così che ogni step possa sembrare una vera e propria promozione. Un po' come si fosse a scuola. Un passaggio simbolico, che però può avere anche valore a livello di motivazioni.

Torino, il Robaldo e i modelli del Barcellona, Dell'Ajax e del Real Madrid — I modelli della Masia e del De Toekomst hanno un valore simbolico ancora più forte, perché i due centri sportivi si trovano proprio a due passi dallo stadio di casa dei club, rispettivamente il Camp Nou e la Johan Cruijff ArenA. Chiaramente un passaggio del genere il Toro non ce l'ha, ma l'idea rimane quella di far vivere ai giovani torelli la sensazioni di conquistarsi l'accesso a una categoria superiore in modo ancora più concreto, così da sognare il passaggio al campo principale dove - avendo anche una tribuna più ampia che potrà ospitare fino a 500 persone - potrà giocare in una categoria che in casa Toro non è come dalle altre parti. Il seguito che ha la Primavera granata è differente dal resto d'Italia.

Per il resto il lavoro va avanti come quanto raccontato già da Ludergnani in conferenza stampa al termine dell'annata delle giovanili. Di fatto ora manca soltanto la struttura centrale, quella dove ci saranno gli uffici e non solo. Dal 2026, quindi, tutto il Settore giovanile potrà lavorare insieme nel nuovo centro sportivo. Adesso ormai l'attesa è praticamente finita. Una lunga attesa. Ora però si vede la fine e il progetto che ne sta venendo fuori è davvero molto interessante.