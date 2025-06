Il Toro di Baroni non poteva avere inizio più difficile. Mercato, si aspetta fine agosto?

Torino, il calendario è chiaro: l'avvio sarà difficilissimo

Inter, Fiorentina, Roma, Atalanta, Parma, Lazio e Napoli. Nelle prime sette partite di campionato i granata sfideranno già sei big della Serie A. Dall'Inter di Chivu al suo esordio sulla panchina nerazzurra all'Atalanta dell'ex Juric passando per Fiorentina, Roma, Lazio e Napoli. Insomma sarà un avvio davvero in salita in cui sarà complicato per il Toro di Baroni fare punti. L'avvio è appunto più difficile di quello della passata stagione, considerando che i granata un anno fa avevano quanto meno trovato nelle prime sette anche squadre di livello inferiore o sulla carta alla pari del Toro. Adesso il neo tecnico granata dovrà preparare al meglio la squadra anche in ottica di un vero e proprio tour de force. Certo, in un torneo le squadre prima o poi vanno affrontate tutte, ma un inizio così in salita rischia di mettere in difficoltà fin da subito il nuovo allenatore, e si sa che i risultati negativi portano immediato malumore. Insomma, sarà fondamentale quest'anno più che mai fare un calciomercato, oltre che importante a livello qualitativo, anche tempestivo: i rinforzi dovranno arrivare non a fine agosto, a campionato già iniziato, ma ben prima, in modo da dare modo a Baroni di avere un'idea rodata di squadra per le prime giornate.