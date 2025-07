Torino, obiettivo blindare Gineitis e Njie: rinnovi in vista per i due giovani

L'obiettivo è di blindare i due contratti, così da guardare al futuro e alla crescita dei due ragazzi

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile 3 luglio 2025 (modifica il 3 luglio 2025 | 08:47)

Rinnovare per guardare al futuro. Il Torino ha in agenda i rinnovi di contratto di Gvidas Gineitis e Alieu Njie. Due operazioni che servono anche per guardare al futuro oltre che premiare i due giovani. I discorsi sono ovviamente differenti. Il lituano ha ormai collezionato diverse presenze in Serie A e nell'ultima stagione ha dimostrato di poterci giocare se continuerà a lavorare duramente come ha fatto fin qui, mentre lo svedese fino all'infortunio - seppur altalenante - ha fatto intravedere qualità interessanti e per questo il Toro ha deciso di puntare su di lui e gli proporrà l'adeguamento del contratto attuale.

Torino: la situazione sul rinnovo di Gineitis — Partiamo da Gineitis. Il lituano nell'ultima stagione ha fatto vedere una crescita importante e ha anche segnato qualche gol pesante. Se continuerà così potrebbe diventare un titolarissimo in futuro. Intanto arriverà il rinnovo per blindarlo e per premiarlo dopo l'ultima annata. È stato infatti proprio il ragazzo e il suo entourage ad aver chiesto di prolungare il contratto con un adeguamento dal punto di vista economico. Cairo e Vagnati hanno deciso di accettare la richiesta di Gineitis, perché convinti dopo aver visto il modo di lavorare del giovane, che in punta di piedi si è preso sempre più la scena. Insomma, un rinnovo figlio del merito. Adesso è solamente attesa dell'intesa definitiva e dell'annuncio.

Torino: la situazione sul rinnovo di Njie Da Gineitis a Njie. Per lo svedese sono iniziate le trattative per rinnovo e adeguamento. Il ragazzo piace anche a Baroni e la prossima stagione dovrebbe essere il primo sostituto come esterno offensivo a sinistra. Per questo motivo sono iniziate le trattative per blindarlo. Il prolungamento sarà almeno fino al 2029, non è da escludere che possa arrivare anche fino al 2030 o che venga inserita un'opzione di rinnovo insomma. Dal punto di vista economico riceverà un cospicuo aumento, visto che al momento percepisce all'incirca 50 mila euro. Per Njie poi la sfida passerà sul campo. Fin qui ha dimostrato di poter fare la differenza. In stagione infatti ha quasi il 50% dei dribling riusciti e dei duelli vinti (guarda i dati completi su sofascore). Dati buoni considerando che è un esordiente, ma adesso dovrà fare il salto di qualità, così da dimostrare anche di meritare il rinnovo.