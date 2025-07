Dalle critiche alla plusvalenza: Milinkovic-Savic e il percorso al Toro

Vanja, le critiche e la plusvalenza: la sua storia al Toro

Di certo un trasferimento del genere era inaspettato fino a qualche anno fa, anzi forse a fino a poco meno di un anno fa. Con l’arrivo di Juric in panchina il ragazzone serbo si è preso la porta, ma non ha mai convinto pienamente. Eppure il suo è stato un percorso di crescita. Agli inizi, quando arrivò con Mihajlovic in panchina era il vice o terzo portiere. Di lui si parlò più per la traversa presa su punizione in Coppa Italia che per parate fatte o minuti giocati. Da lì una serie di prestiti poco proficui fino alla valorizzazione in casa Toro. Juric ci ha investito, ma nella prima annata con il croato in panchina non fu tutto semplice. L’alternanza con Berisha poteva far pensare a un accantonamento di Vanja, che invece l’anno dopo è diventato titolare.