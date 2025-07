Da Vanja a Sanabria: in ritiro con il Toro, ma con la testa al mercato

La società dovrà risolvere le questioni in uscita per dare a Baroni la possibilità di lavorare con la rosa che avrà a disposizione per tutta la stagione

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile 6 luglio 2025 (modifica il 6 luglio 2025 | 06:22)

In quattro in ritiro potrebbero avere valigie pronte e la testa altrove. Il Toro si avvicina all'inizio della stagione e ha ancora aperte alcune situazioni in uscita per diverse variabili. Vanja Milinkovic-Savic, Saul Coco, Antonio Sanabria e Adrien Tameze potrebbero avere un futuro lontano da Torino. L'estremo difensore perché fa gola, il centrale difensivo perché potrebbe rappresentare una plusvalenza nonostante un'annata negativa e gli altri due perché il loro percorso in granata sembra ormai terminato. Eppure il presente dice che sono ancora granata. Nella volontà di avere la squadra pronta al 90% per l'inizio del ritiro, c'è dunque sicuramente anche quella di risolvere le questioni in uscita quanto prima.

Da Vanja a Sanabria: il Toro deve definire l'organico per Baroni — La valenza è doppia. Innanzitutto perché vale sempre il principio del: prima si vende e poi si compra. Non solo per far cassa, ma anche perché altrimenti c'è il rischio di essere numericamente troppi. Quando Cairo dice che difesa e centrocampo sono a posto, non parla di una questione tecnica, ma numerica. In casa granata ci sono 4 difensori centrali (più Schuurs) e 4 centrocampisti, servirà sfoltire per poter prendere poi rinforzi. La seconda valenza è tecnico-tattica. Baroni deve poter lavorare con chi sa che avrà a disposizione. In questo contesto Vanja è l'emblema più importante. Il Toro può sviluppare un certo tipo di gioco con il serbo ancora a propria disposizione, mentre senza dipenderà dalle qualità con i piedi di chi arriverà. Per questo ai granata serve delineare quanto prima la situazione dei giocatori in uscita.

L'ultimo aspetto da tenere in considerazione è forse anche il più banale. Se un giocatore vuole andare via, inutile trattenerlo. Il rendimento, per quanto professionale possa essere, ne risentirebbe. Per questo motivo iniziare la stagione con giocatori sul piede di partenza non è la migliore delle situazioni. Non tutti magari vogliono andarsene. Basta pensare a Coco, che fin qui non ha ceduto al corteggiamento qatariota. Magari il Toro lo lascerebbe anche, ma per lidi diversi. In questo momento, però, viene difficile immaginarlo come un possibile titolare della difesa a 4 di Baroni. Maripan e Ismajli partono come favoriti e se Schuurs dovesse recuperare al 100%, allora Coco sarebbe la quarta o quinta scelta. L'inizio del ritiro si avvicina, il Toro ha bisogno di definire la situazione dei giocatori in partenza. Consapevole, però, che non tutto dipende dai granata. Sanabria piace, ma finché non arriveranno offerte concrete non partirà. Stesso discorso vale praticamente per tutti. La società dovrà lavorare bene anche su questo.