Milan-Torino 3-5 dcr: È IL SESTO SCUDETTO UNDER17!

Dopo 45 anni il Torino è campione d'Italia nella categoria Under 17: il trionfa arriva dopo una finale sofferta contro un Milan in 10 per larghi tratti

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile 20 giugno 2025 (modifica il 20 giugno 2025 | 23:14)

Per la sesta volta nella sua storia il Torino vince il titolo Under 17. I granata tornano campioni d'Italia dopo 45 anni, l'ultima volta era il 1980. Un successo sudato e sofferto contro un Milan forte e che ha creato tantissimo nonostante l'inferiorità numerica, ma alla fine ai rigori a trionfare sono i ragazzi di Rebuffi. Decisiva la parata di Cereser su Borsani.

Under 17, Milan-Torino: le scelte — Per la finale Rebuffi cambia le carte in tavola rispetto alla semifinale di due giorni fa contro l'Udinese: torna Gori come terzino sinistro al posto di Bianchi, mentre a centrocampo parte dal 1' Penkov. L'attacco quasi completamente rivoluzionato con Reynheim prima punta e Odendo ala sinistra; confermato Sheji a destra. Assente Turola per squalifica. La sorpresa è la scelta di lasciare in panchina Luongo e Falasca, due tra i migliori della stagione dei torelli.

Under 17, Milan-Torino: il primo tempo — La gara parte su ritmi elevati. La prima chance è per il Milan con Pandolfi, il cui tiro al volo da fuori area viene murato. Il centrocampista rossonero, però, aveva impattato bene la sfera. Il sintomo che siano partiti meglio i lombardi è che al 3' arriva anche il primo corner in favore del Milan, ma i granata non prendono alcun rischio. Passano 5 minuti ed è Cereser decisivo sul colpo di testa di Lontani, che colpisce debolmente di testa, ma manda la sfera molto angolata. La squadra di Rebuffi prova ad alzare il baricentro, ma fatica a superare la linea di pressing rossonera. Al 15' i granata conquistano un corner dopo una punizione battuta da Ballanti. È il segnale di un Toro in crescita. Il primo tiro della partita arriva poco dopo con Amisano, che calcia fuori dopo aver recuperato palla. Il Milan sembra comunque avere una marcia in più ed essere più brillante. Al 27' il Torino va vicino al gol: da situazione di corner i granata hanno almeno due occasioni da gol, che però vengono sciupate. La risposta rossonera arriva quattro minuti dopo con La Mantia, che di testa colpisce il palo. I ragazzi di Rebuffi si affidano principalmente ai piazzati. Al 39' Sheji calcia direttamente in porta da angolo, ma Pittarella è attento. È di fatto l'ultima occasione di un primo tempo in cui i ragazzi di Rebuffi si sono difesi con le unghie e con i denti contro un Milan più arrembante.

Under 17, Milan-Torino: il secondo tempo — Per provare a cambiare l'inerzia del match all'intervallo Rebuffi inserisce Bonacina e il grande assente Luongo. Eppure la prima chance è sempre per il Milan, che con Lontani colpisce il secondo legno della serata. L'ingresso di Luongo dà qualcosa in più ai granata in fase offensiva, ma la squadra di Rebuffi fatica comunque molto contro il Milan, che comanda il gioco senza particolari difficoltà. Al 63' la svolta della partita. Il Toro parte in contropiede con Bonacina, Vechiu già ammonito gli trattiene la maglietta e riceve così il secondo giallo lasciando il Milan in 10. Il Toro allora prende in mano in match, Rebuffi inserisce anche il capocannoniere stagionale dei granata Falasca, ma le occasioni latitano. All'81' i granata costruiscono bene la chance per passare in vantaggio: Luongo appoggia per Lebrino che crossa per Falasca, ma il colpo di testa dell'attaccante granata finisce alto di poco. Nel finale il Milan va vicinissimo al gol che potrebbe decidere la finale, ma Zaramella non riesce a ribadire in rete. All'ultimo ci prova ancora il Toro, ma sul cross di Lebrino non ci arriva nessuno e così si va ai tempi supplementari.

Under 17, Milan-Torino: i tempi supplementari e rigori — Rispetto alle altre frazioni, nei supplementari inizia meglio il Toro che guadagna subito un corner, ma poi i torelli sprecano l'occasione. È il segnale però che sono i granata a voler fare la partita. Col passare dei minuti infatti la squadra di Rebuffi prende in mano il match per la prima volta dal fischio d'inizio. Il Toro, nonostante il dominio territoriale, fatica a tenere il pallino del gioco. Nel finale del primo tempo supplementare Falasca ha la palla per il vantaggio su assist di Bonacina, ma viene chiuso bene da Cullotta. Passano 10 minuti e agli sgoccioli del secondo tempo succede di tutto nel giro di poco. Prima i granata reclamano un rigore per trattenuta su Moretti, poi sul ribaltamento di fronte Pisati si ritrova tutto solo davanti a Cereser, ma Mukerjee lo sbilancia quanto basta per farlo sbagliare. Il Toro allora insiste, ma faticano a creare, anche a causa della difesa di un Milan che spende tanti falli per spezzettare il gioco. Strategia che paga, perché la gara va ai rigori. L'errore al secondo tiro di Borsani con la parata di Cereser mette subito il Toro avanti che non sbaglia neanche un tiro dagli 11 metri e così diventa campione d'Italia.

Under 17, Milan-Torino: il tabellino — MILAN-TORINO 0-0 (3-5 d.c.r.)

MILAN (4-3-1-2): Pittarella; Vechiu, Tartaglia (70' Borsani), Cullotta, Valeri, Arnaboldi (104' Cissé), La Mantia (91' Nolli), Plazzotta (104' Grassini), Lontani (62' Pisati), Pandolfi, Zaramella A disposizione: Faccioli, Mazzeo, Grassini, Ibrahimovic, Cissé, Lupo Allenatore: Renna

TORINO (4-3-3): Cereser; Cekrezi (84' Moretti), Cantarella, Carrascosa, Gori (66' Bianchi); Penkov (74' Lebrino; 106' Mukerjee), Amisano, Ballanti; Sheji (46' Luongo), Reynheim (66' Falasca), Odendo (46' Bonacina). A disposizione: Martena, Re, Moretti, Lebrino, Mukerjee. Allenatore: Rebuffi

Ammoniti: 51' Luongo (T), 52' Vechiu (M), 63' Vechiu (M), 66' Gori (T), 68' Tartaglia (M), 79' La Mantia (M), 94' Plazzotta (M)

Espulso: 63' Vechiu (M)

Sequenza rigori: Ballanti (T) gol; Valeri (M) gol; Falasca (T) gol; Borsani (M) parato; Bonacina (T) gol; Plazzotta (M) gol; Bianchi (T) gol; Pisati (M) gol; Luongo (T) gol