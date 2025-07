Torino, da Cacciamani a Perciun: chi sarà il nuovo Njie?

La rosa è lontana dall'essere completa, i giovani hanno la chance di conquistarsi le attenzioni di Baroni

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile 13 luglio 2025 (modifica il 13 luglio 2025 | 16:01)

Carpe diem. Nella testa dei giovani del Torino devono risuonare queste parole di Orazio ma rese famose dal film L'Attimo fuggente. Con una squadra ben lontana dall'essere completa per il 90%, Baroni in alcuni reparti non può far altro che affidarsi ai giovani. In particolar modo sulla trequarti, dove Perciun e Cacciamani sono profili che in questo momento mancano alla prima squadra ancora a caccia degli esterni offensivi titolari. Insomma, il ritiro per alcuni giovani potrebbe essere l'occasione per mettersi in mostra e poter rimanere durante la stagione come fatto la passata annata da Njie, che poi tra scampoli di partite ha accumulato il suo minutaggio.

Torino: i giovani in ritiro per conquistarsi uno spazio — La lista di giovani a disposizione di Baroni è lunga. Non solo i già citati Cacciamani e Perciun, ma ci sono anche Mullen, Ciammaglichella, Ilkhan, Savva (che sta recuperando dall'infortunio) e Gabellini. Tutti ragazzi che ora potranno provare a mettersi in mostra per provare a rimanere a diposizione di Baroni anche durante l'annata. Per i centrocampisti la sfida è particolarmente ardua in questo momento visto che il reparto è numericamente al completo, ma se sapranno dimostrare di avere le giuste qualità potrebbero anche rimanere. Ilkhan è una scommessa da tempo e rimane da capire se ha il potenziale per stare in Serie A, mentre Ciammaglichella è un centrocampista di inserimento che potrebbe piacere a Baroni.

Diverso il discorso per giocatori difensivi e offensivi. Mullen ha più possibilità di tenersi un posto in squadra. Per quanto numericamente a posto anche il pacchetto di centrali difensivi, Coco e Walukiewicz nella loro prima annata al Toro non hanno dato certezze, quindi il giovane irlandese potrebbe provare a crearsi i suoi spazi. Per quanto riguarda invece Gabellini molto dipenderà dalle condizioni di Zapata e dal futuro di Sanabria, visto che al momento c'è il solo Che Adams. Sugli esterni, invece, il Toro non ha proprio nessun giocatori a disposizione, a meno che non venga adattato Vlasic. Insomma, il 90% della rosa non c'è e questa potrebbe essere l'occasione giusta per i giovani di mettersi in mostra. Magari il ritiro potrà essere per loro la chance giusta per guadagnarsi l'attenzione di Baroni.