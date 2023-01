Calciomercato Torino, dal Venezia arriva il giovane difensore Makadji

Rinforzo in arrivo per il Torino Primavera di mister Giuseppe Scurto. Secondo quanto raccolto da Toro News, il club granata (in foto il responsabile del settore giovanile, Ruggero Ludergnani) ha chiuso per l'arrivo dal Venezia di Morrè Makadji, difensore centrale classe 2004, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Makadji è sbarcato in Italia nel 2021, quando i lagunari l'hanno prelevato dall'Orleans. In questa stagione ha messo insieme 11 presenze nel campionato Primavera 2. Si tratta di un rinforzo che era necessario per una difesa che spesso e volentieri ha perso nell'ultimo periodo N'Guessan, aggregato frequentemente alla prima squadra di Juric.