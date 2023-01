Calciomercato Torino: Lukic-Fulham, trattativa ai dettagli

Sasa Lukic verso il "sì" definitivo al Fulham, società inglese che ha offerto al Torino una cifra intorno ai 10 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Dopo due giorni di riflessione presisi dalle parti in causa per valutare la situazione, la trattativa è ai dettagli e il serbo, che ha dato un assenso di massima per la destinazione, è più vicino a trasferirsi oltremanica. Dopo il mancato rinnovo col Torino, Lukic va quindi verso la cessione in questa sessione di mercato, la quale, complice la scadenza di contratto a giugno 2024, è l'ultima che permetterebbe al Torino di monetizzare e di non veder deprezzato il valore di mercato del ragazzo.