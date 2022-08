Lukic-Torino, cosa è successo: strappo del serbo nella trattativa per il rinnovo

Sasa Lukic è purtroppo il caso del giorno in casa Torino. Ma non c’è stato nessun litigio con Ivan Juric di mezzo a differenza di quanto raccontano alcune indiscrezioni incontrollate uscite in serata. Peraltro, la stima tra i due è enorme e non a caso il tecnico aveva parlato molto bene di lui in conferenza stampa nella mattinata di venerdì. E nemmeno ci sono dietro offerte ricevute da parte di altri club.

Secondo quanto raccolto da Toro News, c’è stata una reazione smodata e sicuramente eccessiva del numero 10 e capitano, che non si è presentato all’allenamento di oggi. Il motivo? Un tira e molla in corso con la società nella trattativa per il rinnovo di contratto in fase di discussione da alcune settimane. Il giocatore infatti aveva richiesto legittimamente un adeguamento a cifre da top player visto il suo ruolo e il suo spazio nei piani del club. Il club ha acconsentito a parlarne per riconoscerglielo ma non c’è ad oggi accordo sulle cifre. Da qui lo strappo del calciatore: Juric ha preso atto della sua assenza di oggi e non poteva fare altro che non convocarlo per Monza-Torino. Ora la domanda è: lo strappo è ricucibile? Lo dirà solo il futuro, ma di certo questo è un fulmine a ciel sereno che nessuno si aspettava.