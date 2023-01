UFFICIALE – Horvath in prestito al Kecksemet

Nuovo prestito per Krisztofer Horvath, che, come anticipato su queste colonne, continuerà a giocare in Ungheria. Il trequartista, che nella parte finale del 2022 ha indossato la maglia del Debrecen, collezionando 9 presenze e un gol, si trasferisce in prestito dal Torino al Kecskeméti TE, club attualmente 2^ in classifica nel massimo campionato nazionale. Per il ragazzo una nuova oportunità per mettersi in mostra e far bene nella sua terra natale, con anche, magari, l'obiettivo di farsi notare da Juric in vista del futuro.