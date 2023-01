Calciomercato Torino, Horvath continua in Ungheria: in prestito al Kecskeméti TE

Horvath continuerà la sua esperienza in Ungheria: dal Debrecen passa in prestito al Kecskeméti TE

Continua l'esperienza di Horvath in Ungheria, sul piano professionale: il giocatore di proprietà del Torino, all'inizio di questa stagione 2022/2023 ha indossato la maglia del Debrecen, totalizzando 7 presenze e 1 assist. Durante questa sessione di calciomercato invernale, il giocatore continuerà a giocare nel campionato di massima serie ungherese, ma questa volta con la maglia del Kecskeméti TE, club attualmente 2^ in classifica. Il passaggio dal Debrecen al Kecskeméti TE - sempre sotto approvazione della società granata - è regolato da un prestito, così che Horvath possa continuare a migliorarsi in più occasioni, per successivamente magari convincere Ivan Juric a considerarlo nella sua rosa. Nel frattempo, in Ungheria puo' trovare lo spazio necessario per la crescita della sua carriera.