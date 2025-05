Toro-Roma, i precedenti: nell’ultima vittoria granata decisivi Sanabria, Zaza e Rincon

Domenica 25 maggio alle ore 20.45 i granata ospiteranno tra le mura amiche la Roma nel match valido per l'ultima giornata di campionato di Serie A. I giallorossi sono reduci dalla vittoria per 3-1 contro il Milan e sono in corsa per il il quarto posto, che li porterebbe in Champions League. Il bilancio dei precedenti in casa granata sono a favore del Torino: su un totale di 80 partite in Serie A giocate tra le due squadre, sono 34 le vittorie della squadra granata, 28 i pareggi e 18 le sconfitte.