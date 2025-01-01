Calciomercato Toro, Noslin profilo interessante: è un pupillo di Baroni L. Sardo Luca Sardo 16 giugno - 10:03 16 giugno

Tijjani Noslin è più di un’idea per il Torino. L’attaccante classe 1999 è un pupillo di Marco Baroni: il neo tecnico granata infatti ha allenato l’olandese prima all’Hellas Verona e poi alla Lazio…