Luca Sardo

Torino, tanti auguri a Lazaro: il giocatore granata spegne 30 candeline
Valentino Lazaro spegne oggi 30 candeline
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Valentino Lazaro spegne oggi 30 candeline
Le notizie dei giornali di oggi sul Toro tra calciomercato e ritiro estivo in Trentino Alto Adige: ecco tutte le novità
Le Azzurre hanno sfiorato l’impresa contro l’Inghilterra campione europea in carica
L'ex giocatore con la maglia granata ha giocato nel Torino per due stagioni: ora gioca il Mondiale per Club con gli Urawa Red Diamonds
Tijjani Noslin è più di un’idea per il Torino. L’attaccante classe 1999 è un pupillo di Marco Baroni: il neo tecnico granata infatti ha allenato l’olandese prima all’Hellas Verona e poi alla Lazio…
Il giocatore inglese molto probabilmente lascerà l'Empoli retrocesso: il Torino da gennaio lo osserva da vicino
Terminata la stagione, su Toro News torna l'appuntamento con i pagelloni: è il turno di Linetty
Terminata la stagione, su Toro News torna l'appuntamento con i pagelloni: è il turno di Pedersen
Lo storico dei precedenti giocati in terra piemontese tra queste due squadre è nettamente a favore del Torino
Ecco le tre verità che il match con i giallorossi di Giampaolo ci ha lasciato
Occhio anche a Rebic, una vera bestia nera per il Toro
Se valutassimo solo le partite giocate in trasferta, la squadra nerazzurra in questa stagione si troverebbe al quarto posto
Ecco le tre verità che il match con i veneti di Di Francesco ci ha lasciato
Lo storico dei precedenti giocati in terra campana tra queste due squadre è nettamente a favore del Napoli
Lo storico dei precedenti giocati in terra piemontese tra queste due squadre è nettamente a favore del Torino
Dopo aver analizzato la difesa dell'Udinese, ora passiamo in rassegna il centrocampo dei bianconeri
Ecco le tre verità che il match con i biancoblù di Fabregas ci ha lasciato
In vista del prossimo match, analizziamo la difesa della squadra di Fabregas
La situazione infortunati in casa granata in vista del match con il Como
Domenica i due allenatori si affronteranno per la seconda volta da avversari: all'andata i granata si sono imposti per 3-2 al Bentegodi
Dopo aver analizzato la difesa della Lazio, ora passiamo in rassegna il centrocampo dei biancocelesti
Ecco le tre verità che il match con i toscani di D'Aversa ci ha lasciato
Il centrocampista classe 2004 con il Milan ha segnato il gol decisivo che è valso i tre punti: "Da bambino non avrei potuto immaginare di segnare contro il Milan, è un sogno"
Ecco le tre verità che il match con i rossoblù di Italiano ci ha lasciato
Lo storico dei precedenti giocati in terra piemontese tra queste due squadre è nettamente a favore del Torino
Ecco le tre verità che il match con i neroazzurri di Gasperini ci ha lasciato
Ecco le tre verità che il match con i rossoblù di Nicola ci ha lasciato
L'analisi degli episodi della sfida tra i viola e i granata
Le migliori occasioni colte dal dirigente granata nei suoi anni al Toro
Ecco bilancio di fine 2024 della squadra granata