Udinese, il centrocampo è solido: attenzione al duo Lovric-Ekkelenkamp

Dopo la sconfitta con il Como, lunedì 21 aprile alle ore 12.30 allo stadio Olimpico Grande Torino arriverà l'Udinese di Kosta Runjaic. La squadra friulana - che arriva a questa partita dopo il match perso per 4-0 in casa contro il Milan - attualmente occupa l0undicesima posizione in classica di Serie A ed è pari punti proprio contro il Torino, entrambe a quota 40 punti raccolti in 32 partite. Dopo aver analizzato la difesa dell'Udinese , ora passiamo in rassegna il centrocampo dei bianconeri.

Il tiro da fuori di Ekkelenkamp e gli inserimenti di Lovric: ecco a cosa deve fare attenzione il Toro

L'Udinese non è una squadra facile da affrontare: il centrocampo dei friulani è solido e completo. Nel 3-5-1-1 con cui molto probabilmente scenderà in campo la squadra bianconera, mister Runjaic dovrebbe schierare in mezzo al campo davanti alla difesa il solito Jesper Karlstrom: il tecnico gli ha consegnato le chiavi del centrocampo. Lo svedese infatti, in questa stagione, ha saltato solamente una partita di campionato, ovvero il match con il Venezia a causa di una squalifica. Ai suoi fianchi ci saranno i soliti Sandi Lovric e Jurgen Ekkelenkamp: entrambi sono giocatori completi in grado di svolgere entrambi le fasi. I granata dovranno fare molta attenzione agli inserimenti di Lovric senza palla ma non solo: in questa stagione il numero 8 ha dimostrato di essere decisivo anche come assist-man (sono infatti 4 gli assist fatti dallo sloveno fino a questo momento). L'altro giocatore più pericolo in mezzo al campo è Ekkelenkamp: l'olandese - che ha segnato 3 gol in questa stagione - ha dimostrato di avere un ottimo tiro da fuori (il suo gol al Maradona contro il Napoli ne è la dimostrazione). Sulle corsie esterne agiranno molto probabilmente Kamara ed Ehizibue: la loro velocità può fare la differenza. A gara in corso poi Runjaic potrà contare di diversi giocatori in grado di cambiare la partita come Payero, Pafundi e Zarraga.