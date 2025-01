Fiorentina-Torino 1-1, la moviola: giusto il rosso a Dembelè

Giusto il rosso a Dembelè. Vanoli: "L'ho visto piangere in spogliatoio"

A cambiare le sorti del match è stata senza dubbio l'espulsione di Ali Dembelè, arrivata dopo una doppia ammonizione. Al 27' scatta la prima ammonizione del giocatore granata per un fallo commesso ai danni di Gudmunsson; pochi minuti dopo - al 35' - sempre Dembelè ferma Folorunsho con una trattenuta: Marinelli non può far altro che estrarre il secondo giallo. In entrambe le occasioni sono state corrette le decisioni del direttore di gara. Proprio dell'espulsione ha parlato Vanoli nel postpartita: "Sono andato nello spogliatoio e vedere finalmente un ragazzo che piange è bello, perché io penso che commettere gli errori nella vita sia normale, ho 52 anni e ne faccio ancora io. Questo farà parte della sua esperienza e deve capire che a volte bisogna anche avere la pazienza nei salti che si fanno. Lui aveva talmente voglia di dimostrare, di voler fare, che a volte non riesce a essere lucido e questo io penso che fa parte dell’esperienza di un giovane come Njie, che, giustamente, dopo che ha fatto l’esordio ha un attimino volato un po’ coi piedi alti. Il calcio, soprattutto in serie A, questo non lo perdona rispetto magari alla serie B, quando io l’ho voluto. Gli ho detto anche che, se un Mister non avesse avuto fiducia in lui, non l’avrebbe fatto giocare… Quindi deve essere tranquillo, sereno e ben venga che pianga".