Toro, il pagellone di fine stagione: Pedersen 5, male sia in fase difensiva che offensiva

Terminata la stagione, su Toro News torna l'appuntamento con i pagelloni: è il turno di Pedersen

Terminata la stagione, su Toro News torna l'appuntamento con i pagelloni di fine anno: a ogni giocatore assegneremo un voto che riassuma la stagione 2024/2025. Buona lettura!

Arrivato in prestito dal Feyenoord per sostituire Raoul Bellanova sulla fascia destra, Marcus Pedersen si può dire abbia deluso le aspettative. L'esterno è stato ufficializzato il 22 agosto 2024: il Torino lo ha prelevato dal club olandese con la formula del prestito (versando nelle casse del Feyenoord 1 milione di euro) con diritto di riscatto che sarebbe diventato obbligato in caso di salvezza. Il Torino si è salvato dunque Pedersen è diventato ufficialmente un giocatore granata: il club infatti dovrà versare nelle casse degli olandesi 3 milioni e mezzo, dopo averne speso 1 in estate per il prestito oneroso. Per il terzino destro il contratto è fino al 2027 con opzione per un altro eventuale anno. In questa stagione con la maglia granata l'esterno ha collezionato 30 presenze (29 in Serie A e 1 in Coppa Italia), rimanendo a secco di gol e assist.

Partita top: Torino-Cagliari 2-0 — La migliore partita disputata da Pedersen in questa stagione è con il Cagliari, match vinto dal Torino per 2-0. Contro il club sardo il norvegese è stato schierato dal primo minuto nel 4-2-3-1 disegnato da Vanoli: complici l'infortunio di Vojvoda e l'assenza di Dembelé per squalifica, il tecnico granata ha dato fiducia al numero 16 che la ha ripagato con una bella prestazione. 2 palle recuperate e 3 duelli vinti sono i numeri difensivi del norvegese nel match contro il Cagliari. A ciò si è aggiunta una precisione nei passaggi (87%) che difficilmente si era vista in precedenza: basti pensare che di 7 passaggi chiave che Pedersen ha realizzato in stagione, 4 sono stati nella sfida contro il Cagliari.

Partita flop: Torino-Milan 2-1 — Tra le partite peggiori giocate da Pedersen c'è quella con il Milan. Nel match vinto meritatamente dai granata di Vanoli il 22 febbraio 2025, la nota dolente della giornata è stata la prestazione dell'esterno norvegese. Schierato titolare da Vanoli, Pedersen prima ha fatto un errore che ha costretto Ricci a fare un fallo su Pulisic che gli è costato il giallo, poi dopo pochi minuti ha commesso un errore più grave causando un calcio di rigore a favore del Milan. Sul cross in area di Jimenez che ha pescato Leao, quest'ultimo ha colpito il pallone di testa che è finito sul braccio altissimo proprio di Pedersen. Il terzino ha protestato per una presunta spinta ma il rigore era netto, e sicuramente il difensore granata poteva esser più composto nel movimento difensivo vista l'azione non troppo pericolosa. Il rigore è poi stato neutralizzato da Vanja: Pedersen ha terminato il match con nove palle perse e solo due recuperate.

Pedersen, il pagellone di fine stagione: il voto — In conclusione il voto che la redazione di Toro News si sente di assegnare al campionato condotto da Marcus Pedersen è un 5. Il norvegese senza dubbio ha deluso le aspettative: basti pensare che - in quanto esterno di fascia - non ha mai fatto né un gol né un assist in tutta la stagione. Dunque il campionato di Pedersen in maglia granata è stato pienamente insufficiente.