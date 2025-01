Torino Femminile, il bilancio di fine anno: granata prime a punteggio pieno

Ecco bilancio di fine 2024 della squadra granata

Luca Sardo Redattore 1 gennaio 2025 (modifica il 1 gennaio 2025 | 19:02)

Ormai il 2024 è alle spalle: facciamo un breve bilancio sull'anno disputato dal Toro Femminile. La squadra granata si presenta a questa nuova stagione con un obiettivo sfumato il campionato scorso, ovvero la promozione in Serie C. Obiettivo che è stato fissato in maniera molto ambiziosa: al primo anno di formazione della Prima Squadra le granata hanno sfiorato questa promozione che però non è arrivata, ma che sarebbe stata storica nel primo anno di vita. Il 15 maggio infatti il Torino Femminile è uscito sconfitto dalla finale con il Bulè Bellinzago, ma dopo il rammarico la squadra capitanata da Brigitta Aghem in questa stagione sta confermando ciò che di buono ha fatto vedere in campo lo scorso campionato. Proprio Brigitta - il 30 settembre - insieme a Marco Dalla Vecchia ha letto i nomi dei Caduti in occasione del consueto ritrovo di inizio stagione con le giovanili (QUI maggiori dettagli).

Torino Femminile, i punti fermi e i nuovi arrivi — Diversi sono i punti fermi del Torino. Da Linda Bazzocchi - attaccante della squadra - che la scorsa stagione ha segnato 20 reti è tra le leader di questa squadra (in questo campionato sono già 9 i gol segnati), a Carola Munafò passando per Eleonora Costa e capitan Brigitta Aghem: con loro e da loro la squadra di Serami dovrà ripartire nel 2025. Per la nuova stagione il Torino ha integrato anche nuovi elementi dalla Femminile Juventus, una delle avversarie più ostiche dello scorso campionato che si è sciolta al termine della stagione: Francesca Bodini, Claudia Ferrara, Sofia Giulia Cassarà, Francesca Ferro, Chiara Liberti, Elisa Josephine Marguati, Roberta Municchi, Erika Nicolò e Sara Orlandin sono state tutte prelevate dalla squadra bianconera.

Torino Femminile in vetta a punteggio pieno — In questa stagione, le granata sono partite alla grande: nel campionato regionale di Eccellenza a girone unico, la squadra allenata da Stefano Serami è attualmente in vetta a punteggio pieno. Il Torino infatti, su un totale di 8 partite giocate, ha conquistato 24 punti: le granata sono la miglior difesa del campionato con solamente 3 reti subite. Alle spalle del Toro c'è l'Alessandria a quota 18 punti. Il 2 febbraio inizierà il girone di ritorno: al termine delle partite le prime quattro si qualificheranno ai Playoff - Top Tournament Finals. Le prime quattro poi si sfideranno in un girone unico in un doppio confronto di andata e ritorno, un volta giocate tutte le partite verranno sommati i punti totalizzati dalla squadre sia nel campionato che nel girone appena disputato: la squadra che avrà totalizzato più punti otterrà la promozione in Serie C.