Toro, il pagellone di fine stagione: Linetty 5.5, da capitano ad ultima scelta

Terminata la stagione, su Toro News torna l'appuntamento con i pagelloni: è il turno di Linetty

Luca Sardo Redattore 2 giugno 2025 (modifica il 2 giugno 2025 | 18:30)

Terminata la stagione, su Toro News torna l'appuntamento con i pagelloni di fine anno: a ogni giocatore assegneremo un voto che riassuma la stagione 2024/2025. Buona lettura!

Giunti ormai alla sua quinta stagione con la maglia del Torino, Karol Linetty in questa stagione ha collezionato 30 presenze (28 in campionato e 2 in Coppa Italia). Il giocatore polacco ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e molto probabilmente non rinnoverà. Il bottino raccolto da Linetty è di un gol e un assist: dopo l'infortunio di Zapata era stato il prescelto per essere il capitano della squadra, ma il cambio di modulo e l'arrivo di Casadei sicuramente non hanno aumentato le sue possibilità di giocare. Poi, Gineitis è cresciuto, ha scalato le gerarchie e Linetty si è ritrovato da diventare capitano e senatore del gruppo ad ultima scelta del reparto.

Partita top: Cagliari-Torino 3-2 — La migliore partita disputata da Linetty in questa stagione è con il Cagliari, match perso dal Torino per 3-2. Nonostante la sconfitta, contro il club sardo il centrocampista polacco ha indossato per la prima volta la fascia da capitano e per l'occasione ha segnato il primo ed unico gol in questa stagione: ha ritrovato la via del gol in Serie A dopo quasi due anni, facendolo in grande stile con un gran destro da fuori area.

Partita flop: Juventus-Torino 2-0 — Tra le partite peggiori giocate da Linetty c'è quella nel derby con la Juventus. Nel match con i bianconeri, il centrocampista è stato inghiottito in mezzo al campo da Locatelli e Thuram, non trovando mai la posizione giusta e venendo spesso preso in mezzo. Oltre che in fase difensiva, Linetty in quella partita ha sbagliato anche diversi palloni in fase di impostazione, non consentendo ai granata di poter ripartire.

Linetty, il pagellone di fine stagione: il voto — In conclusione il voto che la redazione di Toro News si sente di assegnare al campionato condotto da Karol Linetty è un 5.5. Partito quasi sempre titolare ad inizio anno, piano piano il numero 77 ha perso posizioni nelle gerarchie di Vanoli. Salvo sorprese, quella con la Roma andata in scena nell'ultima giornata di campionato è stata l'ultima partita con la maglia granata per Linetty: il polacco infatti si libererà a parametro zero il prossimo 30 giugno.