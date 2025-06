Che fine ha fatto Gustafson? Dal Toro con Miha al Mondiale per Club con gli Urawa

In questi giorni in America si sta svolgendo il Mondiale per Club. Tra i protagonisti della competizione della FIFA che si svolgerà ogni quattro anni c'è una vecchia conoscenza del Torino, Samuel Gustafson. Il centrocampista classe 1995 ora gioca negli Urawa Red Diamonds, squadra milita nella J1 League, la massima divisione del campionato giapponese. Arrivato al Torino nell'agosto del 2016 dall'Hacken (i granata hanno pagato circa 600.000 euro per portarlo sotto la Mole), con il club granata sotto la guida di Sinisa Mihajlovic lo svedese ha collezionato un totale di 11 partite (9 in Serie A e 2 in Coppa Italia), giocando in totale 427 minuti.