Dalla difesa a tre di Baroni alla situazione Vanja-Ngonge: i temi granata sui giornali

Le notizie dei giornali di oggi sul Toro tra calciomercato e ritiro estivo in Trentino Alto Adige: ecco tutte le novità

Luca Sardo Redattore 23 luglio 2025 (modifica il 23 luglio 2025 | 11:21)

Il tema a prevalere maggiormente nell'edizione odierna dei giornali è ovviamente quello del ritiro dei granata a Prato allo Stelvio. A tenere banco c'è anche la questione legata al futuro di Vanja Milinkovic-Savic, con il suo destino che potrebbe essere legato a quello di Ngonge. Tra le sue pagine Tuttosport scrive dell'ormai certo addio di Vanja, dopo che i granata hanno chiuso per Israel: "Cairo e De Laurentiis ormai da

tempo stanno trattando per il trasferimento del portiere a Napoli senza tuttavia riuscire a trovare l’accordo. E questo ha bloccato a lungo - e continua a farlo - l’arrivo del nuovo estremo difensore granata. Oltretutto nei discorsi tra campioni d’Italia e Torino c’è pure un giocatore che Baroni sta aspettando, Cyril Ngonge: anche in questo caso l’intesa totale manca e così l’esterno è costretto ad attendere senza potersi allenare con la squadra, dato che il belga non è partito per Dimaro" si legge sul quotidiano.

Per La Gazzetta dello Sport questa potrebbe essere la stagione del rilancio di Sanabria e Pedersen: "Pedersen e Sanabria stanno navigando con in testa un pensiero stupendo: convincere Marco Baroni e tornare a fare il Toro un po’ più loro dopo una stagione grigia, in mezzo a

troppe nubi. I primi passi sono uno-due-tre squilli che non lasciano indifferenti. S’intravedono i segnali della coppia Pedersen-Sanabria, una coppia a caccia di rilancio. È presto per trarre conclusioni, però quanto visto ieri si aggiunge ai buoni flash della prima settimana di allenamenti" scrive il quotidiano.

Il Corriere Torino fa un focus su Pedersen: l'esterno è la sorpresa di questo ritiro granata. "Il terzino norvegese si sta mettendo in mostra innanzitutto per un’ottima condizione fisica, tirando il gruppo nei giri di campo e mostrando già grande brillantezza anche negli scatti. Pedersen si è presentato a Prato allo Stelvio tirato a lucido, con la giusta grinta di chi vuole lasciarsi alle spalle una stagione deludente" si legge sul quotidiano.

La Stampa infine analizza la scelta di Baroni di optare per la difesa a tre durante il ritiro: "L’allenatore sta iniziando a provare nuove soluzioni tattiche. Come la difesa a tre, testata ieri mattina nella partitella con la Primavera granata: nel terzo dei tre tempi da 35 minuti circa, infatti, il Toro ha schierato il trio Coco-Maripan-Walukiewicz in un 3-4-2-1 con Dembelé e Lazaro esterni a tutta fascia. Un piccolo esperimento in mezzo a tanti altri, come Vlasic esterno destro (con Gineitis di nuovo a centrocampo) e Sanabria trequartista alle spalle di Adams, ma evidentemente Baroni pensa anche ad eventuali alternative".