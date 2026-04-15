Torino, 500 tifosi al meet & greet con Njie e Vlasic - VIDEO
Prosegue la preparazione della Cremonese al Centro Sportivo Giovanni Arvedi in vista del prossimo impegno di Serie A che vedrà i grigiorossi affrontare il Torino domenica allo Zini. La squadra di mister Giampaolo, ex, ha svolto nella giornata odierna un doppio allenamento. Al mattino il gruppo si è dedicato principalmente al lavoro fisico, con esercitazioni a gruppi in palestra per aumentare intensità e condizione atletica. Nel pomeriggio, invece, capitan Bianchetti e compagni sono tornati in campo, lavorando sul terreno di gioco numero 4. La seduta è stata incentrata soprattutto su esercitazioni tecniche, con l’obiettivo di affinare meccanismi e soluzioni in vista della gara contro i granata. Il lavoro proseguirà nei prossimi giorni con ulteriori sedute utili per completare la preparazione e arrivare nelle migliori condizioni alla sfida casalinga contro il Toro.
Cremonese: ultime gare per la salvezza
La prossima gara rappresenta uno spartiacque fondamentale nella lotta salvezza. In fondo alla classifica Pisa e Verona condividono l’ultimo posto con 18 punti e la loro situazione si fa sempre più delicata, anche perché in Serie A retrocedono le ultime tre squadre. Poco sopra ci sono Lecce e Cremonese, appaiate a quota 27: entrambe inseguono la permanenza nella massima serie e hanno bisogno di fare punti con continuità per non essere risucchiate. Il Torino, avversario dei grigiorossi, è invece più avanti con 39 punti, dodici in più rispetto ai grigiorossi. Davanti alla zona calda c’è il Cagliari, sedicesimo con 33 punti, ancora non del tutto al sicuro. Salvo sorprese, saranno proprio queste squadre a giocarsi fino all’ultima giornata la corsa per restare sopra il diciottesimo posto.