La prossima gara rappresenta uno spartiacque fondamentale nella lotta salvezza. In fondo alla classifica Pisa e Verona condividono l’ultimo posto con 18 punti e la loro situazione si fa sempre più delicata, anche perché in Serie A retrocedono le ultime tre squadre. Poco sopra ci sono Lecce e Cremonese, appaiate a quota 27: entrambe inseguono la permanenza nella massima serie e hanno bisogno di fare punti con continuità per non essere risucchiate. Il Torino, avversario dei grigiorossi, è invece più avanti con 39 punti, dodici in più rispetto ai grigiorossi. Davanti alla zona calda c’è il Cagliari, sedicesimo con 33 punti, ancora non del tutto al sicuro. Salvo sorprese, saranno proprio queste squadre a giocarsi fino all’ultima giornata la corsa per restare sopra il diciottesimo posto.