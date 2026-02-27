Lazio, verso il Torino: dubbi di formazione, una certezza e un’incognita

Una certezza e un'incognita: i dubbi della Lazio per il Torino

E la certezza non può che essere lui: Mattia Zaccagni. Un infortunio ha complicato questo periodo a Maurizio Sarri che ha fatto del numero 10 la propria àncora in un reparto offensivo che troppo spesso ha regalato delusioni. Ora Zaccagni c'è e sta bene e, nonostante l'impegno ravvicinato in Coppa Italia, sembra che il tecnico ex Napoli e Juve non voglia privarsene. Dall'altra parte si propone con gran forza Adrian Przyborek. Il polacco classe 2007 è arrivato nella Capitale a gennaio e non ha ancora trovato il modo di esordire in maglia biancoceleste. Con una Lazio così in difficoltà per quanto riguarda gli infortuni, Przyborek potrebbe tornare comodo in questo finale di campionato. Così Sarri ipotizza il suo ruolo: l'ex Pogon Szczecin nasce trequartista e può giocare come mezzala, ma l'impressione è che il tecnico biancoceleste al momento lo preferisca sulla corsia. Da vedere se Sarri deciderà di regalargli l'esordio proprio contro il Torino.