Napoli, Parma e Milan: anticipi e posticipi delle prossime di Serie A del Torino

Lega Serie A ha aggiornato il calendario: ecco i dettagli

Comincia il mese di marzo in Serie A e comincia questo weekend: a partire dalle 18:00 di domenica 1° marzo i granata sfideranno la Lazio in casa per la 27° giornata di Serie A. Nella giornata di oggi, venerdì 27 febbraio, Lega Serie A ha comunicato le date precise delle successive tre gare di campionato: le giornate dalla 28° alla 30°. Dopo la gara contro i biancocelesti, il Torino di D'Aversa sfiderà il Napoli al Maradona a partire dalle 20:45 di venerdì 6 marzo. Poi la gara casalinga contro il Parma, in programma per le 20:45 di venerdì 13 marzo, e quella a San Siro contro il Milan: la 30° giornata per il Toro si giocherà sabato 21 marzo dalle 18:00.