Serie A, la classifica: KO Cremonese, il Sassuolo vince e supera il Bologna

Al via le sfide di questa domenica 1° marzo che porta con sé quattro gare valevoli per la 27° giornata di Serie A. Ad aprire il primo giorno di marzo il lunch-match tutto lombardo tra Cremonese e Milan. Una gara priva di reti per quasi tutto il match, con i padroni di casa che pensavano di spuntarla e di portare a casa un punto fondamentale per la salvezza. A un minuto dal 90', però, la firma di Pavlovic apre le danze, che si chiudono con il gol al 94' di Rafa Leao per il definitivo 0-2. Milan che consolida, dunque, il proprio secondo punto, portandosi a 57 punti, -10 dall'Inter e + 4 dal Napoli. La Cremonese, invece, fa un regalo al Torino e non si muove dai 24 punti del sedicesimo posto, con Fiorentina e Lecce.

Colpaccio Sassuolo: fermata l'Atalanta

Alle 15:00 è il turno del match al Mapei Stadium: contro il Sassuolo arriva l'Atalanta di Palladino. Il match si mette subito in salita per i padroni di casa, che si vedono privati della propria punta: fallo di Pinamonti ai danni di Djimsiti e rosso diretto, Sassuolo in 10. L'inferiorità numerica regala, in realtà, una reazione positiva ai padroni di casa che a soli 7 minuti dall'espulsione trovano la rete del vantaggio con Koné. Nel secondo tempo è una lotta dove però l'Atalanta non riesce a rimontare: il gol dei nerazzurri a due minuti dal 90' risponde soltanto al raddoppio che era arrivato a firma Thorstvedt venti minuti prima: 2-1 finale e vittoria Sassuolo. Atalanta, dunque, ferma al settimo posto a quota 45 punti e Sassuolo che, invece, supera il Bologna (che deve ancora giocare) salendo all'ottavo posto a 38 punti.