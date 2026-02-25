Il debutto di Roberto D’Aversa sulla panchina del Torino coinciderà con una sfida impegnativa davanti al pubblico del Grande Torino, dove i granata affronteranno la Lazio guidata da Maurizio Sarri. A dirigere l’incontro, in programma sabato 1 marzo alle ore 18.00, sarà Rosario Abisso della sezione AIA di Palermo.
Torino, quanti pareggi con Abisso: i precedenti
Precedenti, se vogliamo, positivi—
Nei precedenti con Rosario Abisso, il Torino ha spesso raccolto risultati utili, dettaglio tutt’altro che marginale considerando il peso della prossima sfida. L’ultima direzione dell’arbitro palermitano con i granata risale allo 0-0 contro la Fiorentina allenata allora da Stefano Pioli: gara chiusa e con poche occasioni. Nella scorsa stagione arrivò invece l’1-1 contro il Monza, deciso dalle reti prima di Masina e poi di Djuric, in un match privo di episodi particolarmente rilevanti e con Abisso sempre in controllo. Bisogna tornare al 30 ottobre 2022 per ritrovare l’ultima vittoria granata con Abisso: il 2-1 contro il Milan, partita intensa e segnata da una gestione arbitrale discussa, ma conclusa con tre punti pesanti guadagnati dal Toro. Il bilancio si completa con altri due pareggi nella stagione 2021-22, l’1-1 contro la Lazio e il 4-4 con l’Atalanta. Uno storico fatto soprattutto di gare equilibrate e punti comunque raccolti. Un precedente che il Torino proverà a sfruttare per trovare continuità proprio nel momento in cui serve dare una svolta.
