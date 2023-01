Verona: domani la rifinitura, ma quante assenze in vista del Torino

Anche il Verona si è allenato con grande intensità nel ritiro di Peschiera in vista della ripresa del campionato di Serie A. Primo impegno del 2023, la partita allo stadio Olimpico Grande Torino contro i granata di Ivan Juric (mercoledì 4 gennaio alle ore 14:30). La società gialloblù vuole rendersi protagonista in questa sessione invernale di mercato, soprattutto vista la deludente prima parte di campionato, ma in vista del Torino il tecnico degli scaligeri dovrà fare i conti prima con diverse assenze: Ilic - problema muscolare - , Veloso - leggero problema fisico, possibile il suo rientro per la prima di campionato del 2023 - , Faraoni - lesione al retto femorale - , Lasagna - sulla via del rientro in squadra - e Cortinovis - causa infortunio ha saltato anche lo stage a Coverciano nel mese di dicembre - . Della situazione fisica dei giocatori in dubbio per la partita in programma mercoledì 4 gennaio a Torino, ne ha parlato il tecnico Marco Zaffaroni in conferenza stampa (LEGGI QUI i dettagli), che affianca Salvatore Bocchetti, non ancora in possesso dell'abilitazione Uefa PRO. Restano comunque da valutare e monitorare le situazioni di tutti i giocatori momentaneamente in infermeria. L'undici che scenderà in campo contro il Torino, non sembra poi essere molto diverso dall'ultimo schierato contro lo Spezia, partita che ha fatto scendere il Verona all'ultimo posto della classifica di Serie A, in solitaria. Dopo l'attivazione e il lavoro tattico svolto quest'oggi allo Sporting Center 'Paradiso', domani per i gialloblù è in programma la rifinitura tecnica.