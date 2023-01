Zaffaroni pre Torino-Verona: “Penalizzante non avere i nostri tifosi al seguito”

Mercoledì 4 gennaio alle 14.30 il Torino tornerà in campo tra le mura amiche contro il Verona per la sedicesima giornata di Serie A. I gialloblù occupano momentaneamente l'ultimo posto in classifica, e il tecnico Marco Zaffaroni (che affianca Salvatore Bocchetti, non ancora in possesso dell'abilitazione Uefa PRO) ha presentato in conferenza stampa i temi principali della sfida contro i granata: "Il Torino ha caratteristiche delineate. Nell'ultima gara con il Monza, sebbene fosse un'amichevole, hanno dimostrato di fare molto bene quello che devono fare. Dovremo fare una gara di grande attenzione e intensità". Non manca poi un accenno a Ivan Juric, che a Verona ha lasciato un ottimo ricordo: "Ha lasciato un'impronta importante. Il Verona sta mantenendo e manterrà determinati principi di gioco, perché portano grandi benefici, ma all'interno di questo modo di giocare ci sono sfumature e correttive da fare in rapporto alle caratteristiche del momento e del tipo di avversario". Gli scaligeri a Torino non avranno i propri tifosi al seguito, e questo secondo Zaffaroni potrebbe avere un peso: "Il fatto di non avere i nostri tifosi al seguito è penalizzante. Sappiamo quanto siano in grado di spingere la squadra, per noi è sicuramente un aspetto negativo, e dunque abbiamo un'ulteriore responsabilità di cercare di fare un risultato positivo". Dalle parole dell'allenatore gialloblù si percepisce grande concentrazione e voglia di uscire dalla spirale negativa, ma anche tanta emozione per la prima panchina in Serie A: "Sarà una grande emozione. Il mio percorso è iniziato da lontano, ora mi ritrovo a fare questa partita con grande concentrazione, perché il momento lo impone".