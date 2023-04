Il Torino affronterà la Roma allo stadio Olimpico Grande Torino, per cercare di tornare alla vittoria dopo il pareggio contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Il tecnico granata Juric cerca di trovare la migliore formazione da schiera contro la squadra di Mourinho, un avversario particolarmente ostico: il croato dovrebbe schiera il 3-4-2-1, a specchio con la Roma.

Difesa: ancora Gravillon favorito su Djidji

Fresco di rinnovo,Milinkovic-Savic sarà ancora tra i pali del Torino. Il portiere granata sarà difeso da Schuurs come centrale, Buongiorno come braccetto di sinistra mentre a destra dovrebbe esserci un'altra conferma per Gravillon, che sta vivendo un periodo molto positivo.

Centrocampo: Lazaro dalla panchina, ci sono Ricci e Linetty

In mezzo al campo con Ilic ancora out dovremmo rivedere la coppia vista contro il Sassuolo, composta da Ricci e Linetty, mentre anche sulle fasce ci dovrebbe essere una conferma con quando visto a Reggio Emilia. A sinistra dovrebbe quindi esserci Rodriguez, a destra invece Singo che è in vantaggio su Lazaro, che ha recuperato dall'infortunio ma non ha ancora i novanta nelle gambe.

Riecco Miranchuk

In attacco la conferma per Sanabria come unica punta, visto il suo periodo florido soprattutto sotto porta. Alle sue spalle dovremmo rivedere ancora Radonjic, positivo nel corso dell'ultimo mese, accanto a Miranchuk che ha recuperato. Come ha detto Juric in conferenza stampa, giocherà solo uno tra lui e Vlasic. Il russo pare al momento in vantaggio.

Roma: Belotti possibile titolare nella sua prima a Torino

La squadra giallorossa invece dovrebbe presentarsi con Rui Patricio in porta, la difesa a tre composta da Mancini, Smalling e Ibanez. Zalewski e Spinazzola dovrebbero essere gli esterni, mentre Matic e Wijnaldum dovrebbero essere i due centrali. Sulla trequarti invece troviamo Dybala e Pellegrini, con l'unica punta Belotti, il grande ex, che sembra favorito su Abraham.

FORMAZIONI

Serie A 08/aprile ore 18:30 TORINO ROMA 3-4-2-1 Modulo 3-4-2-1 Ivan Juric Allenatore José Mourinho

In campo Vanja Milinkovic-Savic 32 Andreaw Gravillon 5 Perr Schuurs 3 Alessandro Buongiorno 4 Wilfried Singo 17 Samuele Ricci 28 Karol Linetty 77 Ricardo Rodríguez 13 Aleksey Miranchuk 59 Nemanja Radonjic 49 Antonio Sanabria 9 Rui Patrício 1 Gianluca Mancini 23 Chris Smalling 6 Ibañez 3 Nicola Zalewski 59 Nemanja Matic 8 Georginio Wijnaldum 25 Leonardo Spinazzola 37 Paulo Dybala 21 Lorenzo Pellegrini 7 Andrea Belotti 11