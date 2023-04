Torino, UFFICIALE: rinnovo fino al 2026 con opzione per Vanja Milinkovic-Savic

Il Torino Fc, tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha comunicato di aver esteso per altri 2 anni il rapporto con Vanja Milinkovic-Savic: il portiere granata, infatti, quest'oggi - venerdì 7 aprile - ha rinnovato il suo contratto - precedentemente in scadenza nel 2024 - che lo legherà alla maglia granata fino al 2026, con l'opzione di ancora un anno per la stagione successiva. Il serbo, dunque, dopo 6 stagioni - arrivò al Toro nel 2017 - continuerà la sua esperienza con il Torino.