In mezzo al campo per la prima volta potrebbe essere schierata dal primo minuto la coppia Ricci e Ilic. Il serbo, come affermato da Juric, ha svolto tutta la settimana regolarmente in gruppo. Restano a disposizione Linetty e Gineitis. Capitolo fasce: Aina ancora out, dovrebbe essere confermato Singo a destra, mentre a sinistra è pronto a tornare Lazaro dal primo minuto. Per lui sarebbe la prima presenza da titolare da Salernitana-Torino dell'8 gennaio, gara in cui si infortunò.