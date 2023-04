Juric pre Torino-Salernitana: “Potevo fare meglio. Non è sempre colpa del pres”

Le dichiarazioni del tecnico granata Ivan Juric alla vigilia di Torino-Salernitana

Alla vigilia di Torino-Salernitana, gara programmata domani - domenica 15 aprile - alle 15:00, il tecnico granata Ivan Juric presenta la gara tra i piemontesi e i campani, presso la sala conferenze dello Stadio Olimpico Grande Torino. Di seguito, le dichiarazioni del tecnico del Torino. Il via della conferenza stampa è previsto alle 17.00.

Torino-Salernitana, la conferenza stampa di Ivan Juric — 17.00 - Siamo collegati dalla sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, Ivan Juric è atteso a breve.

17.02 - Juric è arrivato, via alla conferenza.

Come introduce la partita di domani? Pensate ancora alla gara dell'andata?

"Loro sono diversi rispetto all'andata, hanno anche preso tanti giocatori di gamba, giusti. Stanno facendo bene, ultimamente poche sconfitte e hanno un attacco importantissimo. Sarà una gara difficile".

La situazione infortunati?

"Aina e Zima sono ancora lontani dal tornare, Ilic ha fatto una settimana di allenamenti normale".

Ilic giocherà?

"Vediamo domani..."

Con Vlasic ha un rapporto particolare perchè siete entrambi croati? Pesa per lui l'incertezza del futuro?

"Lui è un grande uomo, so come lavora, come si allena. Lo avete visto anche per come è entrato da centrocampista con la Roma. Sta lavorando per recuperare la brillantezza che aveva a inizio campionato. Per me non pesa l'incertezza del futuro".

Come si prepara la partita di domani?

“Affrontiamo una squadra che non perde da diverse partite e sta facendo molto bene. Basta quello per sapere come giocarsi la partita”.

Lazaro può avere l’occasione per tornare titolare?

“Non mi sembra che ha i novanta minuti. Le prime sensazioni erano molto positive, poi anche lui si è reso conto che gli manca il fiato. Magari parte dall’inizio, ma non penso che potrà giocare tutti i novanta. O magari entrerà dopo. Stiamo cercando di riportarlo alla forma che aveva prima dell’infortunio”.

Avete faticato in casa contro le squadre di bassa classifica… Le premesse sono le stesse?

“Secondo te l’attacco della Salernitana, composto da Dia, Candreva e Piatek, sono inferiori ai nostri giocatori? Questa è la mia domanda. Quello che io ho percepito è che noi possiamo giocarcela contro tutti. Non ci capitano partite da 22 tiri a 1 come è successo tra Milan ed Empoli. Noi competiamo con tutti, creiamo occasioni e non subiamo troppo. Allo stesso tempo, quando incontriamo le squadre di bassa classifica, non sento di avere una supremazia tale da pensare di poter vincere tranquillamente. Dunque la mia riflessione è che se non siamo al top, difficilmente vinciamo, come è successo nelle partite cui fate riferimento”.

Schuurs squalificato, giocano Buongiorno al centro e Rodriguez a sinistra?

“Sì, è così. A destra gioca Djidji, lo ritengo un giocatore molto forte, ha superato i problemi al pube. Di Gravillon siamo contenti ma Djidji è forte. Per il resto giocano Buongiorno e Rodriguez”.

Che cosa manca soprattutto al Torino per essere competitivo? La carenza più grande da colmare per l’anno prossimo?

“Questa settimana abbiamo parlato un po’ di questo, la sensazione è che noi le partite le facciamo, siamo competitivi quasi sempre. Raramente siamo sovrastati, però è altrettanto vero che quest’anno abbiamo perso dieci punti per calci piazzati. Non abbiamo uno che batte bene… Poi a centrocampo e sui quinti siamo bassi. Sono particolari che determinano molto; siamo una squadra media ma nei particolari siamo stati poco attenti su certe cose e quando perdi dieci punti così ti fai domande. Però ripeto, siamo sempre competitivi, organizzati, applicati. Ma prendiamo troppi gol su calci d’angolo. In troppe situazioni abbiamo fatto molto male”.

Paulo Sousa ha detto: il Torino è stato costruito a immagine e somiglianza di Juric. Come la vede?

“La verità sta nel mezzo. Abbiamo perso sette titolari più altri che entravano. Siamo ripartiti dall’inizio. Quest’anno io e Davide potevamo fare meglio come costruzione della squadra, come sintonia, come attenzione ai particolari, per quello che avevamo a disposizione. Questa è la mia sensazione”.

Come possiamo tradurre queste tue considerazioni sul prossimo futuro?

“Da certi articoli che leggo sembra che rimarremo in quattro-cinque… (sorridendo)…”

Ma come affrontate la costruzione del prossimo anno, quindi?

“Ancora non ci penso. L’anno scorso il mio staff ha fatto un lavoro strepitoso in una situazione di gravità enorme. Quest’anno per la prima volta da quattro anni sento che io potevo fare meglio. Io e tutto lo staff, compreso il direttore e lo staff medico. Non possiamo sempre dare la colpa al presidente. Ha messo a disposizione quello che poteva e noi non abbiamo indovinato tutto. Magari il futuro mi smentisce e qualche giocatore farà meglio, ma noi come staff potevamo fare di più. La squadra ha fatto le cose giuste, ma potevamo fare noi qualcosa in più, e mi riferisco a tutte le componenti”.

Karamoh può partire titolare?

“Rado sta facendo progressi. Sia col Lecce, con il Sassuolo e con la Roma, anche se poi si è spento. Karamoh ha fatto una buona settimana. Sceglierò tra loro due, può esserci una staffetta”.

Singo ha fatto 100 presenze col Torino. Come giudica la sua crescita? Farà parte dei vostri piani?

“Penso che se di certi giocatori sono soddisfatto per come sono cresciuti, lui può ancora fare meglio e di più, per quelle che sono le sue potenzialità. In certe cose può e deve fare meglio, è giovane e può crescere. Per quanto riguarda il futuro c’è una situazione che la società deve definire perché va in scadenza”.

C’è il rischio che la squadra senta pressione domani?

“La squadra sta facendo quello che può. Comunque voglio veder il giusto spirito. Chi vuole rimanere deve dimostrare di meritarlo. Per il resto io sono ancora alla ricerca di determinate risposte. La voglia di non prendere gol qualche volta l’abbiamo persa. A noi non succede mai di “rubare” qualche risultato nel senso che magari non giochi benissimo ma vinci 1-0. Vuol dire che lo spirito delle volte è mancato”.

17.21 - Termina qui la conferenza stampa.