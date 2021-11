In porta andrà sicuramente Milinkovic Savic, con Bremer davanti a lui. Alla destra del brasiliano troveremo Djidji, nonostante la recente operazione al naso dopo la frattura, come confermato quest’oggi dallo stesso tecnico granata; a sinistra invece tocca a Buongiorno, dopo l’infortunio di Rodriguez, che non sarà a disposizione. A centrocampo riecco Pobega, squalificato nella scorsa giornata, al fianco di Lukic. Sulle fasce dovremmo poi rivedere Singo a destra e Aina a sinistra pronti a dare spinta (Ansaldi sarà indisponibile). I dubbi sono in attacco. Sulla trequarti, Linetty potrebbe tornare ad essere titolare, come successo spesso fin qui, sul centro-destra, a causa della condizione fisica non perfetta di Praet, che comunque è convocato. Accanto al polacco, è ballottaggio tra Pjaca e Brekalo, entrambi appena tornati da un infortunio: Juric ha affermato oggi di vederli anche potenzialmente abili a giocare insieme, ma per ora si profila comunque un ballottaggio. Il discorso per la prima punta riguarda il fatto che Sanabria è tornato malconcio dalla sosta con il suo Paraguay e, anche se sarà convocato, Belotti sembra favorito per giocare dal primo minuto.