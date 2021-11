LIVE Juric presenta Torino-Udinese: “Brekalo, Praet e Sanabria convocati”

Le parole dell’allenatore granata che presenta il prossimo match contro l’Udinese valido per il 13º turno di Serie A

I granata sfideranno nel posticipo della tredicesima giornata, domani sera

La conferenza stampa di Ivan Juric alla vigilia di Torino-Udinese

Cosa si aspetta dall'Udinese?

"E' una società che apprezzo particolarmente, lavorano come una famiglia e sanno scegliere bene i giocatori. Fanno collaborazione col Watford e lavorano bene. Gotti è un ottimo allenatore. Ho sempre trovato difficoltà contro di loro perchè abbinano fisicità, rapidità e forza fisica. Sarà una partita difficilissima. Da parte nostra, abbiamo avuto tanti nazionali fuori, tante piccole problematiche come le condizioni non perfette di Praet, Brekalo e Sanabria, ma piano piano li stiamo recuperando e avremo tante scelte a disposizione".

Come stanno gli infortunati?

"Sanabria ha avuto un problema alla schiena che si rifletteva sulla gamba. Oggi ha fatto un allenamento a parte ma non aveva dolore e sarà convocato. Praet è un ragazzo che non era più abituato a giocare titolare e l'abbiamo preso all'ultimo giorno di mercato, quindi non ha potuto fare ritiro. E' andato in Nazionale ma non ha potuto giocare, ora è tornato con noi e si è gestito bene e sarà convocato anche lui. Brekalo? La Croazia è stata attenta con lui, ha giocato, spero che il problema sia risolto. Ansaldi e Mandragora? Il loro recupero è ancora lontano, non ci siamo ancora".

State parlando del mercato di gennaio con Vagnati?

"In primis non è ancora il momento e non ci penso, poi in ogni caso a gennaio si fanno in genere poche cose, a meno che uno non sia costretto. Avremo poche cose da fare, sono soddisfatto del gruppo che abbiamo".

Come ha ritrovato Belotti dopo la Nazionale?

"Penso sempre che ha solo bisogno di lavorare dopo anni in cui secondo me non lavorava bene. Deve ritrovare continuità nel lavoro, niente altro. L'ho trovato normale".

Come la squadra ha reagito dopo la Spezia?

"Anzitutto la partita non la metto sullo stesso piano di quella di Firenze. Loro hanno trovato questo gol e poi si sono chiusi bene con il 3-5-1-1, abbiamo provato a rimontare ma non ci siamo riusciti. Per me non abbiamo fatto male come a Firenze. Quello che mi infastidisce di più è quando fai ottime prestazioni e non trovi punti, perchè poi le giornate poco positive arrivano. Il problema è non vincere quando lo meriti. Sicuramente c'è da migliorare su questo".