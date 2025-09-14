Toro News
Roma-Torino, le formazioni ufficiali: Baroni si mette a tre

Le scelte di Gasperini e Baroni
Redazione Toro News

Sciolte anche le ultime riserve, sono ufficiali le scelte di Gasperini e Baroni per l’anticipo delle 12.30. Per i granata in campo gli stessi undici che hanno affrontato la Fiorentina.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Cristante, Kone, Angelino; El Aynaoui, Soule, Dybala.

TORINO (3-4-3): Israel; Ismajli, Maripán, Coco; Lazaro, Casadei, Asllani, Biraghi; Ngonge, Simeone, Vlašic

