Sciolte anche le ultime riserve, sono ufficiali le scelte di Gasperini e Baroni per l’anticipo delle 12.30. Per i granata in campo gli stessi undici che hanno affrontato la Fiorentina.
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
tor formazioni Roma-Torino, le formazioni ufficiali: Baroni si mette a tre
formazioni
Roma-Torino, le formazioni ufficiali: Baroni si mette a tre
Le scelte di Gasperini e Baroni
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Cristante, Kone, Angelino; El Aynaoui, Soule, Dybala.
TORINO (3-4-3): Israel; Ismajli, Maripán, Coco; Lazaro, Casadei, Asllani, Biraghi; Ngonge, Simeone, Vlašic
© RIPRODUZIONE RISERVATA