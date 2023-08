Calciomercato Giovanili, fatta per Jarre e Colletta all’Alessandria

È fatta per l'approdo di Ashenafi Jarre e Giuseppe Colletta all'Alessandria. Jarre, di ruolo mezzala o trequartista, aveva iniziato il ritiro con la Primavera, mentre Colletta, regista, non era stato provato da Scurto nel corso della preparazione estiva. Ora per i due giovani granata, classe 2005, si aprono le porte dell'Alessandria. Diversa la formula del trasferimento: per Jarre, autore del primo gol al Filadelfia nel torneo organizzato per inaugurare l’impianto, si tratta infatti di un prestito; Colletta invece parte a titolo definitivo.