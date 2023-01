Calciomercato Torino, in Primavera arriva Vasil Hristov dal Pirin Blagoevgrad

Altro rinforzo per la Primavera di Scurto, fatta per il trequartista Vasil Hristov

Nuovo innesto per la Primavera di Scurto. I granata si rinforzano sulla trequarti, aggiungendo un elemento al reparto offensivo: Vasil Hristov. Il giocatore, classe 2005, proviene dal Pirin Blagoevgrad, squadra militante nella massima serie bulgara ed è bulgaro di nazionalità. Arriva a Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto. Avrà quindi la seconda metà di stagione tra le fila della Primavera per convincere i granata a esercitare il diritto e rimanere in maglia granata.